Сумчанка отличилась на Кубке Полтавщины по бодибилдингу и фитнесу На выходных в Кременчуге прошел Кубок Полтавской области по бодибилдингу и фитнесу «Energy Cup».

В соревнованиях приняла участие и сумчанка Евгения Мандрыка, которая в фитнес бикини стала вице-чемпионкой среди девушек до 162 см и третьей в категории мастер.