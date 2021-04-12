В Хозяйственном суде Сумщины не хватает половины судей В Хозяйственном суде Сумской области не хватает 50% от штатной численности судей.

Хозяйственный суд Сумской области работает в условиях чрезмерной нагрузки. В суде осуществляют правосудие только 7 судей при штатной численности – 14, сообщает пресс служба суда.

«Уже длительное время суды в Украине работают в условиях кадрового голода: проведение конкурсных процедур на должности судей заблокировано, в связи с тем, что работа Высшей квалификационной комиссии судей приостановлена с ноября 2019 года.

Хозяйственный суд Сумской области работает в условиях кадрового дефицита и чрезмерной нагрузки на судей. Штатная численность судей - 14 человек. Фактическая численность по состоянию на 15.04.2021 составляет 8 человек. При этом, осуществляют правосудие в суде только 7 судей. При среднем в 2020 году показателе нагрузки по Украине - 420 заявлений / дел на каждого судью, нагрузка на судей хозяйственного суда Сумской области составило 663 (из расчета на 7 судей).

Осуществляя оценку работы хозяйственного суда Сумской области за период с 01.01.2020 по настоящее время, можно сделать вывод, что 7 судей - фактическая численность судей, осуществляющих правосудие в суде, вдвое меньше, чем необходимо для обеспечения надлежащей работы суда, учитывая уровень нагрузки на каждого судью. Указанная ситуация вызывает беспокойство, поскольку постоянное увеличение уровня нагрузки на судью не способствует эффективной работе, не позволяет судье и его «малом офиса» оперативно выполнять свои обязанности, а также может приводить к увеличению продолжительности судебных разбирательств. В свою очередь уровень оплаты труда работников аппарата суда ставит под угрозу сохранение профессиональных кадров».