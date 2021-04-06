В Сумах водитель «Лексуса» на переходе сбил двух пешеходов (видео) Автопроисшествие произошло 18 апреля, около 20 часов, на улице Героев Сумщины.

По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомобилем Lexus, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 39-летний мужчина и 45-летняя женщина получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас все обстоятельства выясняются.