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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:13239

В Сумах сын подрезал отца

Во время употребления алкоголя в семейном кругу, между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого младший причинил старшему несколько ударов ножом.

Вечером 18 апреля в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о драке с применением ножа в квартире одной из многоэтажек по улице Металлургов в областном центре. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами - отцом и сыном, 65-ти и 35-ти лет, соответственно.

Установлено, что мужчины вместе распивали спиртные напитки и между ними на бытовой почве произошла ссора. Старший мужчина схватил со стола нож и нанес им удар сыну. Тот не замедлил с ответом, отобрал нож у отца, и в свою очередь нанес ему несколько непроникающих ранений в область головы, шеи, туловища.

Скорая помощь забрала пострадавшего с потерей крови. Мужчина госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. В полиции решается вопрос по открытию уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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