Под Сумами в ДТП пострадали четверо Происшествие произошло 18 апреля на автомобильной дороге «Киев - Сумы - Юнаковка» неподалеку от села Стецьковка Сумского района.

Предварительно установлено, что 51-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21043 совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения водители транспортных средств и двое пассажиров автомобиля ВАЗ были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.