Мэр Сум призвал полицию жестче карать безмасочников Мэр Сум Александр Лысенко обратился к полиции по поводу выполнения сумчанами карантинных ограничений.

- Мы видим, что по улицам люди в основном без масок, - обратился он к представителю полиции во время аппаратного совещания в мэрии. – Видят меня в маске или идущих полицейских – одевают. Понятно, что в магазин или транспорт заходят в масках, но должны же быть в масках и на улицах, в общественном месте, где идут сотни других людей. Я призываю полицию переходить от слов к действиям. Или будем показывать тем, кто игнорирует карантинные ограничения, как люди страдают в больницах. Берем, одеваем костюм и в ковидное отделение. У нас вся Чешка в отдыхающих, полные парки людей. У нас сегодня не хватает врачей.