В Сумах начались гидравлические испытания: кому отключат горячую воду? С 19 апреля начались гидравлические испытания тепловых сетей города повышенным давлением.

Об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

По ее словам, с 19 апреля по 18 июня на магистральных тепловых сетях северной части города, которые обеспечивается тепловой энергией от Котельной Северного промузла, будут проводиться поэтапные испытания повышенным давлением (16 кгс / см2) магистральных и (12 кгс / см2) распределительных тепловых сетей.

Уже сегодня и до 30 апреля горячее водоснабжение будет прекращено на первом участке магистрали № 6 в районе улице Ковпака и проспекта Курском.