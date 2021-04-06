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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ушел из жизни клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Белополья

Почил в Господе клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополья протодиакон Александр Титов.

Сумское епархиальное управление с прискорбием извещает, что 18 апреля после продолжительной болезни скончался клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополье протодиакон Александр Титов.

Захоронение священнослужителя состоится на городском кладбище г. Белополье в 12-00 в понедельник, 19 апреля.

Протодиакон Александр Леонидович Титов родился 20 сентября 1954 года в селе Старые Вирки Белопольского района. Крещен в том же году в Николаевском храме с. Рыжевка.

С 2001 года диакона храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополье.

Общество
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