Ушел из жизни клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Белополья Почил в Господе клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополья протодиакон Александр Титов.

Сумское епархиальное управление с прискорбием извещает, что 18 апреля после продолжительной болезни скончался клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополье протодиакон Александр Титов.

Захоронение священнослужителя состоится на городском кладбище г. Белополье в 12-00 в понедельник, 19 апреля.

Протодиакон Александр Леонидович Титов родился 20 сентября 1954 года в селе Старые Вирки Белопольского района. Крещен в том же году в Николаевском храме с. Рыжевка.

С 2001 года диакона храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Белополье.