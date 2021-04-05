Оркестр поліція Сумщини святкує 20-ту річницю з дня створення (відео) Оркестр Головного управління Національної поліції області святкує 20-ту річницю з дня створення.

З 2001 року в ГУНП в Сумській області існує професійний творчий колектив - оркестр, який через мистецтво доносить до людей благородну місію поліції: «Служити та Захищати». Саме музика є тією універсальною мовою людства, яка здатна хвилювати та захоплювати, спонукати до високих почуттів і вчинків, це світлий шлях до людяності та духовності, що нині так потрібні світу.

Основними завданнями оркестру є: музичне забезпечення заходів, церемоніалів, концертна та просвітницька діяльність, формування позитивного іміджу, підвищення престижу та рівня довіри населення до поліції.

Основу їх репертуару складають твори, що сприяють патріотичному вихованню працівників поліції, відродженню української культури, пропаганді національного мистецтва та світової музичної спадщини.

Натхненна творчість митців у поліцейських погонах поширюється далеко за межі Головного управління. Участь оркестру у міжнародних фестивалях, конкурсах та концертах різного рівня давно вже стала невід'ємною частиною життя колективу, про що свідчать численні нагороди, здобуті у Києві, Харкові, Черкасах, Полтаві, Євпаторії, Сумах, Німеччині.

Хай і надалі ваше мистецтво викликає в людях позитивні емоції, життя буде наповнене яскравими враженнями, цікавими планами та новими перемогами!

Бажаємо здоров’я і радості, натхнення і творчих успіхів на довгі роки! Нехай здійсняться всі ваші життєві плани та творчі мрії, а кожен день вашого життя буде сповнений світлої музики, яка надихає до життєвих перемог!

До нових ювілеїв!



Відділ комунікації поліції Сумської області