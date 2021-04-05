В Кролевце пьяный водитель пытался откупиться от полицейских 5 тысячами гривен

ЧП произошло на одной из улиц города Кролевец. Во время несения службы на автодороге сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции остановили мопед, за рулем которого находился 38-летний местный житель. По внешним признакам и запахом спиртного правоохранители заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. Зато, предложил стражам правопорядка 5000 гривен неправомерной выгоды, чтобы избежать административной ответственности.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.