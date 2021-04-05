В Кролевце пьяный водитель пытался откупиться от полицейских 5 тысячами гривен Чтобы его не привлекли к административной ответственности за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил полицейским 5000 гривен неправомерной выгоды.

ЧП произошло на одной из улиц города Кролевец. Во время несения службы на автодороге сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции остановили мопед, за рулем которого находился 38-летний местный житель. По внешним признакам и запахом спиртного правоохранители заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. Зато, предложил стражам правопорядка 5000 гривен неправомерной выгоды, чтобы избежать административной ответственности.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.