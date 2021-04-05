В Лебедине бомж ограбил подростка Работники отделения полиции №3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции оперативно раскрыли и задержали злоумышленника, который ограбил 16-летнего парня.

Происшествие произошло 16 апреля в городе Лебедин. За помощью к работникам полиции обратилось несовершеннолетний парень. Он сообщил, что около одиннадцати часов утра местный бездомный подойдя к нему нанес ему удар, после чего забрал кошелек с деньгами в сумме 300 гривен.

Прибыв на место происшествия полицейские быстро установив направление движения грабителя и последовали за ним.

Уже очень скоро работники полиции увидели мужчину, внешность которого была похожа на ту, что описал потерпевший и остановили его. Им оказался ранее судимый 24-летний гражданин.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.