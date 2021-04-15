Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе 14 апреля в 18:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и летней кухни под одной крышей по ул. Токаревской в с. Великая Чернеччина Сумского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади 80 кв. м перекрытия на площади до 70 кв. м, стены на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части сарая и летней кухни и 2 рядом расположенных жилых дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 4 км от очага горения.

В 18:59 возгорание локализовали, а в 20:19 - потратив на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.