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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:56152

Дорогу Сумы - Старое Село закроют из-за ремонтных работ на три недели

В связи с проведением текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения О 191512 Сумы - Старое Село, с целью обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и рабочих дорожных бригад, движение транспортных средств по указанной автомобильной дороге будет закрыто с 19.04.2021 по 12.05. 2021.

Схема объезда автомобильной дороги О 191512 Сумы - Старое Село, согласованная Управлением патрульной полиции в Сумской области, приведена ниже.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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