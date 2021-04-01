Дорогу Сумы - Старое Село закроют из-за ремонтных работ на три недели В связи с проведением текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения О 191512 Сумы - Старое Село, с целью обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и рабочих дорожных бригад, движение транспортных средств по указанной автомобильной дороге будет закрыто с 19.04.2021 по 12.05. 2021.

Схема объезда автомобильной дороги О 191512 Сумы - Старое Село, согласованная Управлением патрульной полиции в Сумской области, приведена ниже.