Роменские футзалисты узнали соперника в четвертьфинале Второй лиги Сегодня, 15 апреля, в офисе Ассоциации футзала Украины были определены четвертьфинальные пары чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Их перечень выглядит следующим образом: «Черное море» (Одесса) - «Сервит» (Киев) «Любарт» (Луцк) - «Никма» (Запорожье) «Рятувальник» (Ромны) - «Гепард» (Харьков) «Яско» (Винница) - «ДДХ» (Днепр) Все матчи состоятся 23 апреля в Киевском спорткомплексе КПИ. Сразу после завершения четвертьфинальных поединков пройдет жеребьевка пар 1/2 финала. Эти встречи запланированы на 24 апреля. В рамках финального игрового дня состоятся матчи за комплекты наград, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.