Роменские футзалисты узнали соперника в четвертьфинале Второй лиги

Их перечень выглядит следующим образом:
«Черное море» (Одесса) - «Сервит» (Киев)
«Любарт» (Луцк) - «Никма» (Запорожье)
«Рятувальник» (Ромны) - «Гепард» (Харьков)
«Яско» (Винница) - «ДДХ» (Днепр)
Все матчи состоятся 23 апреля в Киевском спорткомплексе КПИ. Сразу после завершения четвертьфинальных поединков пройдет жеребьевка пар 1/2 финала. Эти встречи запланированы на 24 апреля. В рамках финального игрового дня состоятся матчи за комплекты наград, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.