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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:23117

Роменские футзалисты узнали соперника в четвертьфинале Второй лиги

Сегодня, 15 апреля, в офисе Ассоциации футзала Украины были определены четвертьфинальные пары чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Их перечень выглядит следующим образом:

«Черное море» (Одесса) - «Сервит» (Киев)

«Любарт» (Луцк) - «Никма» (Запорожье)

«Рятувальник» (Ромны) - «Гепард» (Харьков)

«Яско» (Винница) - «ДДХ» (Днепр)

Все матчи состоятся 23 апреля в Киевском спорткомплексе КПИ. Сразу после завершения четвертьфинальных поединков пройдет жеребьевка пар 1/2 финала. Эти встречи запланированы на 24 апреля. В рамках финального игрового дня состоятся матчи за комплекты наград, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт
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