В Сумской ЦГБ спасли совенка В Сумской центральной горбольнице спасают не только людей, но и краснокнижных птиц.

На днях в больнице появился необычный пациент - совенок. Маленький слабый птенец, будто чувствуя, что ему нужна помощь, прибилась к корпусу, где находится травмпункт. Птенца филина (который, кстати, занесен в Красную книгу Украины) заметили медики, взялась им заниматься заведующая поликлиническим отделением №1 Елена Прийменко. Ее коллеги из травмпункта осмотрели пернатого посетителя, однако повреждений, переломов или других травм у совенка не обнаружили.

«Так как птенец не мог самостоятельно летать, и пока его нельзя было выпускать на волю, чтобы он не погиб, - мы обратились за помощью в Сумское общество защиты животных, - рассказывает заведующая поликлиникой. - Представители общества сразу откликнулись и забрали совенка к себе. Известно, что они нашли неравнодушного человека, который будет заниматься выхаживанием птички. Мы со своей стороны поможем, чтобы у совенка был необходим корм и, возможно, лекарства».