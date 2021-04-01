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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах не хватает денег на ремонт дороги по проспекту Лушпы

В Сумах объявили тендер на текущий средний ремонт проспекта Лушпы.

Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета объявил тендер на услуги по текущему среднему ремонту проспекта им. Михаила Лушпы в областном центре, пишет КП «Дорремстрой».

Подача тендерных предложений состоится до 11 мая включительно, аукцион запланирован на 15 июня. Согласно тендерной документации, работы должны будто выполнены до 30 ноября 2021 года.

Стоит отметить, что тендер объявлен заказчиком на ожидаемую стоимость 100 млн грн. В то же время, согласно распоряжению главы Сумской ОГА Василия Хомы от 15.03.2021 №132-ОД, которым утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по бюджетной программе 3131090 в 2021 году, на ремонт проспекта им. М.Лушпы в Сумах предусмотрено 50 млн грн.

То есть просчитанная заказчиком (департаментом инфраструктуры) потребность в финансировании указанного объекта - вдвое больше имеющегося объема средств государственной субвенции. В бюджете Сумской городской территориальной громады на 2021 год средства на ремонт проспекта М.Лушпы на сегодня тоже не предусмотрены.

Будет ли выделено дополнительное финансирование, за счет каких источников и когда - пока неизвестно.

Экономика
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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