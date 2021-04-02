Сумський міський центр зайнятості запрошує школярів пройти профорієнтаційне тестування

Із метою наближення профорієнтаційних послуг центрів зайнятості до всіх, хто планує свій професійний шлях, було створено Платформу Державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри. Зареєстрованому користувачу надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у дистанційному форматі.

Тест допоможе майбутнім абітурієнтам зрозуміти, який вид професійної діяльності Вам більше підходить, оцінити власні здібності, інтереси, можливості, потенціал, усвідомлено обрати майбутню професію, розробити стратегію кар’єрного зростання

Пройти тестування можна за цим посиланням.

