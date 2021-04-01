На Сумщине создали тридцатый детский дом семейного типа По информации областной службы по делам детей, сейчас в Сумской области функционирует 30 ДДСТ и 140 приемных семей.

За 3 месяца 2021 года появились 3 новые приемные семьи: в Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах и 1 детский дом семейного типа в Тростянецкой территориальной громаде Ахтырского района

На конец I квартала текущего года в области на учете детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находится 2073 ребенка. Из них устроено под опеку или попечительство 1464 ребенка, в приемные семьи - 246, в детские дома семейного типа - 183.

В январе 2021 года семейную группу из трех детей-сирот, возраст которых 4, 5, 10 лет, взяла на воспитание новая приемная семья из Тростянецкой территориальной громады Ахтырского района (супруги - приемные родители в декабре 2020 года прошли соответствующее обучение и через месяц получили направление на знакомство с детьми).

В новую приемную семью из г. Шостка устроено шестилетнего мальчика, мать которого недавно суд лишил родительских прав.

Еще одна семья из Кролевецкой территориальной громады Конотопского района взяла на воспитание девочку-подростка. Ребенок находился в областном центре социально-психологической реабилитации.

Планируется создание новой приемной семьи и в Липоводолинской территориальной громаде Роменского района. Направление на знакомство с ребенком выдано.