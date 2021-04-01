В Сумах поймали веловора Сумские правоохранители разоблачили мужчину в совершении кражи велосипеда.

В полицию обратилась 43-летняя сумчанка, которая сообщила, что обнаружила пропажу велосипеда «Fort Luxury» с территории собственного домохозяйства. Оперативники установили причастность к преступлению 26-летнего ранее судимого жителя города Сумы.

В отношении злоумышленника следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.