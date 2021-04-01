У Сумах пройде акція «Суми – це Україна» На неї запрошує сумчан сумський активіст, волонтер та учасник АТО Андрій Букін.

Про це він написав у фейсбуці.

«Друзі, у зв’язку з масовим вкидом інформації, щодо можливої агресії Росії, пропоную вийти на вуличну акцію, щоб показати агресору, що Суми - це Україна.

Я розумію, що червона зона, що карантин… Але червона зона не зупинить війни.

Закликаю ветеранські спілки, профспілкові комітети, міську та обласну влади, депутатів і чиновників, робітників і торговців вийти на Майдан у п’ятницю (16 квітня) о 18.00.

Акція «Ні Війні, Ні Путіну» пройде з дотриманням всіх карантинних вимог, у масках та з соціальною дистанцією.

Ворог має розуміти, що Сумщина буде зустрічати ворога зі зброєю в руках, що ми не віддамо свій край, як Крим у 2014-му.

Ми будемо за нього битися до останнього.

Отже, друзі, п’ятниця 18.00 Майдан Незалежності – чекаю на Вас, бо разом ми сила!

P.S. Dubovyk Dmytro дякую за оперативний прінт для Акції», - написав він.