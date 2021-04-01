На Сумщине за неделю увеличили обеспеченность ковидных коек кислородом на 4% Обеспеченность кислородом коечного фонда для лечения ковидных больных увеличили за последнюю неделю на 4%.

В области свободных коек, где пациенты могут получить кислородную терапию, сейчас 559.

Об этом во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области и проведения кампании по вакцинации против COVID-19 сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, сейчас завершаются работы в Сумской областной клинической больницы по проведению централизованной сети кислорода.

«Уже на этой неделе, в субботу, будет завершена соответствующая работа, что дополнительно обеспечит 40 централизованных точек с кислородом», - констатировал начальник областного управления здравоохранения.

Сейчас из 2050 единиц коечного фонда, который определен для лечения больных COVID-19, 1783 - обеспечены кислородом, что составляет 87% от общего количества.