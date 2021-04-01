Сумские школьники могут выиграть 50 000 гривен за знания правил безопасности дорожного движения Общественная организация Traffic Challenge объявила о запуске Хештег-Марафона #SafetyChallenge #Love30 — всеукраинского соревнования среди школьных команд по безопасности дорожного движения, которое будет проходить в 3 этапа в течение месяца.

Три команды-победителя получат финансирование для своих проектов по улучшению безопасности дорожного движения в размере: 50 000, 20 000 и 10 000 гривен. Также за победу в специальных номинациях участники получат ценные призы, а 100 школ — комплекты светоотражающих жилетов.

Регистрацию команд для участия в марафоне уже открыто — узнать детали, условия участия и зарегистрировать свою команду можно до 26 апреля по ссылке. Старт соревнования запланирован на 29 апреля.

Команды-участники марафона должны состоять из 8 человек. Они будут проводить общественные акции по безопасности дорожного движения с участием школьников всех возрастов, а также учителей и родителей. Фото- и видеоотчеты о выполнении каждого этапа команды будут публиковать в Facebook и Instagram с хэштегом #SafetyChallenge и #Love30.

Целью Хештег-Марафона #SafetyChallenge #Love30 является снижение смертности и травматизма детей на дорогах Украины. Задача Хештег-Марафона — поднять уровень знаний о безопасности, распространяя мировые практики о безопасности дорожного движения среди украинских школ, вовлекать детей и подростков вмешиваться в вопросы собственной безопасности, а также поддерживать использование в украинских школах светоотражающих жилетов.

«Дети и подростки больше всего рискуют жизнью на улицах, где они живут, ездят на своих самокатах и велосипедах, играют и ходят в школу. Такие мероприятия, как Хештег-Марафон #SafetyChallenge #Love30, жизненно необходимые для детей и подростков — для формирования нового поколения участников дорожного движения с современными мировыми ценностями в головах, а не деструктивными наследственными моделями вроде «не танк - объедет», «правила существуют — чтобы их нарушать», «мой дед всю жизнь не пристегивается ремнем безопасности и до сих пор живой» — наша задача вырвать с корнем такие и подобные этому установки из голов современной молодежи, и посеять в них современные жизненные ориентиры и инструменты, которые неоднократно спасут им жизнь.

#SafetyChallenge #Love30 реализуется в рамках Национальной программы по предотвращению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge и II декады действий по безопасности дорожного движения 2021-2030, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН в мире. Таким образом, Украина продемонстрирует свою активную поддержку мировых трендов в сфере безопасности дорожного движения, в частности присоединения к Всемирной недели безопасности дорожного движения, которая в этом году будет проходить под лозунгом #Love30.», - рассказывают организаторы Хештег-Марафона.

Кто может принять участие в #SafetyChallenge?

В Хештег-Марафоне могут принимать участие команды из учебных заведений, находящихся в Украине и выполнять задачи на территории Украины. Любое среднеобразовательное учебное заведение может зарегистрировать команду. Подробнее об условиях и требованиях к участникам можно узнать на сайте.

Присоединиться к группе Хештег-Марафона в Facebook можно здесь, а подписаться на страницу Instagram здесь.

Генеральные партнеры Хештег-Марафона — Grawe Ukraine и Winner Group Ukraine. Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Национальной полиции Украины.

Информационные партнеры проекта: «Авторадио», «Киев Автомобильный», «Соцпортал», «МамаWOW» и «Folga».