На Сумщине начало функционировать управление миграционной полиции Структуру аппарата Главного управления Национальной полиции области пополнило Управление миграционной полиции.

Его возглавил полковник полиции Невожай Роман Витальевич.

Вновь назначенному руководителю подразделения 42 года. Имеет высшее образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году курсантом Харьковского национального университета внутренних дел.

Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях и на руководящих должностях.

Основными задачами подразделения являются предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере торговли людьми, миграции и общественной морали, в частности совершенных участниками и членами организованных групп и преступных организаций. А также принятие мер по улучшению миграционной безопасности, в частности принудительном выдворении иностранцев, совершивших правонарушения, установления им запрета на въезд в Украину и отмене разрешений на проживание в нашей стране, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.