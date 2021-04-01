На Сумщине начало функционировать управление миграционной полиции

Его возглавил полковник полиции Невожай Роман Витальевич.
Вновь назначенному руководителю подразделения 42 года. Имеет высшее образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году курсантом Харьковского национального университета внутренних дел.
Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях и на руководящих должностях.
Основными задачами подразделения являются предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере торговли людьми, миграции и общественной морали, в частности совершенных участниками и членами организованных групп и преступных организаций. А также принятие мер по улучшению миграционной безопасности, в частности принудительном выдворении иностранцев, совершивших правонарушения, установления им запрета на въезд в Украину и отмене разрешений на проживание в нашей стране, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.