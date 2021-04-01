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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:05349

На Сумщине накрыли незаконную АЗС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области установлены факты торговли топливом на автозаправочной станции без наличия соответствующей лицензии, предусмотренной Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и медового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего».

Такой случай зафиксирован на автозаправочном комплексе в Сумском районе.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято 1100 литров дизтоплива, а также оборудования (заправочная колонка и резервуар для горючего).

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 100 тыс. грн.

Относительно должностного лица, которое осуществляло противоправную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности), сообщает управление ГФС в Сумской области.

Право
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