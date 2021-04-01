В центре Путивля произошла стрельба: ранены двое В центре Путивля гражданин причинил тяжкие телесные повреждения двум людям.

Видимо не надеясь на собственные силы, он использовал при этом пневматический пистолет. Пистолет изъят, полицией возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины, часть четвертая. Эта статья предусматривает наказание за хулиганство, а конкретно 4-я часть – за хулиганство с использованием оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет, пишут Путивльские ведомости.