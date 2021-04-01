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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32104

Сумские энергетики обвинили СБУ во лжи

На странице АО «Сумыоблэнерго» опубликовано «опровержение информации, размещенной на сайте Службы безопасности Украины, о разоблачении коррупционных схем руководства АО «Сумыоблэнерго».

«12 апреля на сайте Службы безопасности Украины и в СМИ появилась информация о причастности топ-менеджмента АО «Сумыоблэнерго» к коррупционным схемам. Публикация под названием «Вывели в тень 80 млн грн: СБУ разоблачила руководство АО «Сумыоблэнерго» на коррупционной схеме», содержит откровенно ложную информацию.

Прежде всего следует отметить, что по фактам, связанным с деятельностью АО «Сумыоблэнерго», досудебное расследование СБУ вообще не проводит!

Из тезиса публикации: «...организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнения перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен...» становится понятно, что речь идет о выполнения инвестиционной программы 2019 года.

Однако, в АО «Сумыоблэнерго» есть неоспоримые документальные подтверждения выполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы согласно установленному порядку. Факт полного выполнения инвестиционной программы и ее надлежащего финансирования подтверждается непосредственно НКРЭК», которая осуществляет контроль за деятельностью АО «Сумыоблэнерго», а также судебными решениями.

Информация о «выводе из активов предприятия более 80 млн гривен» приведена исключительно в утвердительной форме, поэтому можно предположить, что ее распространение имеет целью испортить репутацию АО «Сумыоблэнерго», которое ответственно и надлежащим образом в непростое для страны время обеспечивает бесперебойный распределение электроэнергии на территории Сумской области и, кроме того, инициирует и воплощает многочисленные благотворительные проекты, направленные на помощь детям с особыми потребностями, армии, медицинским учреждениям.

По операциям с ценными бумагами - называя их «мусорными», СБУ выдает собственное субъективное мнение за установленный и подтвержденный факт, поскольку эта информация никак не подтверждена надлежащими компетентными органами.

Относительно «компенсации убытков от сделок менеджмента АО «Сумыоблэнерго» за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса», заметим, что тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а, следовательно, распределительная компания никак не может повлиять на их повышение. К тому же, подавляющее большинство работ, которые выполняются в АО «Сумыоблэнерго», проходят через процедуры публичных закупок, поэтому являются полностью прозрачными и контролируемыми со стороны государственных органов и общественности.

Также не соответствует действительности информация об изъятии «черновой» бухгалтерии. АО «Сумыоблэнерго» такой бухгалтерии не ведет, а всю запрашиваемую информацию по законным и обоснованным требованиям всегда предоставляет, поскольку Обществу нечего скрывать.

В дополнение к этому отметим, что АО «Сумыоблэнерго» будет отправлено письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответствующую публикацию под названием «Вывели в тень 80 млн грн: СБУ разоблачила руководство АО «Сумыоблэнерго» на коррупционной схеме» и опровергнуть указанную в ней информацию», - говорится в сообщении.

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