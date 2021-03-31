Руководство «Сумыоблэнерго» вывело в тень 80 млн грн, - СБУ Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО «Сумыоблэнерго». Топменеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

По предварительным данным предварительного расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

Впрочем, по выводам инициированных СБ Украины проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых «мусорных» ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топменеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента «компенсировались» за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств АО «Сумыоблэнерго».

Мероприятия по разоблачению сделок проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщает СБУ.