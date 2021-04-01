Сумы выделят на линейный ускоритель в онкодиспансер 10 млн грн Сегодня, 13 апреля, состоялась встреча главы Сумского облсовета с главами районных советов.

Руководитель областного депутатского корпуса Виктор Федорченко акцентировал внимание на вопиющей для региона проблеме – отсутствии в онкологическом диспансере линейного ускорителя.

«Мы рассмотрели много предложений, - рассказал Виктор Федорченко, - благодаря которым можно было бы установить оборудование: инвестиции западных партнеров, закупка ускорителя на средства областного бюджета, кредитование государственными банками, поступления из местных бюджетов. Решили, что будет создан фонд, на счет которого будут поступать средства от местных инвесторов. Приобщиться смогут как райсоветі, территориальные громады, так и бизнес, аграрии, предприниматели и т.д.».

Если же средств не хватит, область обратится за помощью к государственным банкам под гарантии областного совета. В заведении нужно отремонтировать бункер, приобрести линейный ускоритель, обучить персонал, построить помещение для отделения химиотерапии. То есть средств на самом деле необходимо много, чтобы не только купить дорогостоящее оборудование, но и привести в порядок помещение и прилегающие территории.

По его словам, пообещал выделить 10 млн грн из бюджета Сум на приобретение линейного ускорителя Александр Лысенко. Он надеется, что городской совет его в этом поддержит.

Виктор Федорченко предложил возглавить фонд по сбору средств на решение проблем онкологического диспансера депутату облсовета, главе областного совета профессиональных союзов Татьяне Евдокимовой. Она сказала, что будет встречаться с руководителями территориальных громад, доносить важность проблемы, чтобы они также присоединились к финансированию единственного в области онкологического учреждения. Работа фонда будет прозрачной и постоянно будет предоставляться отчетность за использованные средства.

Руководители районов такую инициативу поддержали и пообещали всячески способствовать решению этого важнейшего для области вопросы, пишет сайт облсовета.