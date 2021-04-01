В Сумах полицейские поймали вора, который обокрал свою сожительницу Злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью своей сожительницы, вытащил у нее из сумки банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 5500 гривен.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что у нее из кошелька исчезла банковская карточка. Придя в банк, заявительница обнаружила отсутствие денежных сбережений на карточке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний сожитель заявительницы. Мужчина признался, что знал, где его знакомая хранит карточку, а дождавшись удачного момента, вытащил ее и снял 5500 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.