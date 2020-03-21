Всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує до участі сумчан Всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує дорослих та школярів стати частиною руху з поширення доступних екологічних рішень.

Метою є формування звички користуватися багаторазовими торбинками в побуті.

Із 6 квітня 2021 року Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» закликає шити екомішечки для користування в повсякденному житті. Торбинки можуть ставати щоденною корисною звичкою в кожній родині – альтернативним пакуванням при покупці товарів.

До участі в проєкті запрошуються активні громадяни з усіх областей України. Учасники стануть частиною руху ековідповідальних споживачів.

У межах проєкту відбудеться конкурс серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладів з індивідуальними та колективними номінаціями. Головний подарунок отримає школа, учні якої пошиють найбільшу кількість мішечків, – принтер для сублімаційного друку.

«Будьте активними, креативними та екологічно відповідальними. Шийте мішечки, користуйтеся ними в побуті, діліться в соціальних мережах. Можливо, саме ваш мішечок стане трендом весни 2021, який підхоплять українці», – коментує Президент Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World» Юлія МАРХЕЛЬ.

Мета конкурсу – поширення ідеї відмови від поліетилену. Кілька годин чи навіть хвилин використання пакетів завершуються сотнею років на звалищі. За даними Zero Waste Europe, середній час використання одного пластикового пакета — 25 хвилин, а розкладається він від 100 до 500 років залежно від типу. Українець використовує близько 500 пакетів за рік. Якщо порахувати за кількістю населення, то за рік викидається близько 20 млрд поліетиленових пакетів. Всі вони спочивають на звалищах, самотньо блукають вулицями України, потрапляють до організму тварин або в питну воду.

Приймання колективних конкурсних заявок від шкіл та позашкільних навчальних закладів, активності в соціальних мережах триватимуть включно до 7 травня 2021 року.

Положення проєкту та конкурсу можна переглянути за цим посиланням.



Умови участі дуже прості: пошити мішечки, зробити фото або відео створеного мішечка, опублікувати в соціальних мережах з хештегами #schoolrecyclingworld #мішечокSRW #мішечок й відмітити сторінки Instagram та Facebook. Такі роботи будуть автоматично брати участь в індивідуальних розіграшах подарунків.

Для колективних учасників додатково необхідно ознайомитися з положенням та заповнити анкету за цим посиланням.



Організатор проєкту – громадська організація «Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World». Конкурс відбувається за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та за підтримки генерального партнера – компанії PepsiCo Україна.

Переможців оголосять 12 травня 2021 року в новинах на сайті.

У 2020 році учасники проєкту разом пошили 18 441 мішечків, якими й дотепер користуються в повсякденному житті.