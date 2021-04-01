Полиция Конотопа разыскивает афериста, который выманил у женщины 32 000 гривен Под предлогом оформления кредита, злоумышленник выманил у 35-летней конотопчанки немалую сумму денег.

12 апреля с заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница города Конотоп. Она рассказала, что в сети Интернет нашла объявление одного из кредитных союзов, где заказала кредит. Через некоторое время ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина, который представился брокером и сообщил, что отправил ей в сообщении договор, который женщина должна распечатать, подписать и отправить обратно. Сделать данные манипуляции у женщины не получилось. Поэтому собеседник предложили ей свою помощь. Для этого он попросил прислать копии документов и некоторые денежные средства, которые потом вернутся вместе с оформленным кредитом. Женщина выполнила все инструкции «брокера» и перечислила ему 32 000 гривен.

На следующий день к ней снова позвонили и попросили перечислить еще определенную сумму денег. На что женщина отказалась и попросила вернуть ее деньги. Но злоумышленники и не собирались этого делать.

Уже позже она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.