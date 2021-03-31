В Ромнах усилили карантин Сегодня, 12 апреля, в Ромнах состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С целью улучшения противоэпидемической ситуации на территории Роменской городской территориальной громады, сдерживания роста заболеваемости COVID-19, во исполнение письма главного государственного санитарного врача Сумской области Владимира Збаражского решено:

- запретить проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных, тематических и других) мероприятий;

- запретить групповые собрания в местах отдыха, парках, спортивных площадках.

- запретить посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования. Директорам ДОУ усилить противоэпидемические мероприятия в соответствии с Постановлением 55 Главного санитарного врача Украины. Контроль за выполнением карантинных требований возложить на начальника отдела образования и руководство учреждений дошкольного образования.

- рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций Роменской территориальной громады независимо от формы собственности перейти по возможности на дистанционную форму работы, особенно где имеют место групповые случаи заболевания COVID-19.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществлять Роменский РОП ГУ Национальной полиции в Сумской области и Роменское городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, сообщает сайт Роменского городского совета.