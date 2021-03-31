Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:09416

В Ромнах усилили карантин

Сегодня, 12 апреля, в Ромнах состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С целью улучшения противоэпидемической ситуации на территории Роменской городской территориальной громады, сдерживания роста заболеваемости COVID-19, во исполнение письма главного государственного санитарного врача Сумской области Владимира Збаражского решено:

- запретить проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных, тематических и других) мероприятий;

- запретить групповые собрания в местах отдыха, парках, спортивных площадках.

- запретить посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования. Директорам ДОУ усилить противоэпидемические мероприятия в соответствии с Постановлением 55 Главного санитарного врача Украины. Контроль за выполнением карантинных требований возложить на начальника отдела образования и руководство учреждений дошкольного образования.

- рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций Роменской территориальной громады независимо от формы собственности перейти по возможности на дистанционную форму работы, особенно где имеют место групповые случаи заболевания COVID-19.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществлять Роменский РОП ГУ Национальной полиции в Сумской области и Роменское городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, сообщает сайт Роменского городского совета.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 65 630 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Роменский прокурор пообщался с убийцами
Сегодня 15:57
На губернатора Сумщины в НАПК составили 6 протоколов
Сегодня 15:48
Фейковый мэр Шостки выманил у старушки более 9000 гривен
Сегодня 15:14
Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения
Сегодня 14:50
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Сумщины за убийство
Сегодня 14:32
На Сумщине ночью горело два жилых дома
Сегодня 14:02
Сумские фигуристы с «бронзой»
Сегодня 13:27
В Сумах пока не собираются завершать ремонт Харьковской?
Сегодня 12:55
За неделю на Сумщине зарегистрировано 4002 опасных события
Сегодня 12:52
От сумчан ждут предложения по новой Программе развития пассажирского транспорта
Сегодня 12:33
Руководство «Сумыоблэнерго» вывело в тень 80 млн грн, - СБУ
Сегодня 12:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщине коронавирус статистика идет вниз: итоги недели
Сегодня 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.