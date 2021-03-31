Каждый сумчанин тратит на городских чиновников 916 грн в год Расходы местных бюджетов общин Сумщины в 2020 году составили 6 млрд грн, а собственных доходов поступило лишь 4,2 млрд гривен.

1,8 млрд грн было профинансировано из государственного бюджета (субвенции и дотации).

«Больше всего средств из местных бюджетов тратится на отрасль образования - 47% от общей суммы расходов. При этом в процентном соотношении наибольшая доля расходов на образование в Кириковскjй территориальной громаде - 68%, Кролевецкой и Недригайловской - 67%, а наименьшая в Шалыгинский и Сумской - 38%. На здравоохранение было потрачено - 8%, жилищно-коммунальное хозяйство - 10%, на содержание органов местного самоуправления - 13%», - отмечает Ирина Алеева, советник по вопросам местных финансов и управления Сумского регионального офиса Программы U-LEAD.

Что касается аппаратов управления, то средний процент расходов на содержание аппарата управления в собственных доходах в громадах Сумщины немного меньше среднеукраинского показателя и составляет около 18%. В расчете на одного жителя это составляет 934 гривен. В Сумах – 916 грн.

«До 20% тратят на аппарат управления такие громады как Сумская, Камышанская, Конотопская, Кролевецкая, Тростянецкая, Краснопольская, Ахтырская и Шосткинская.

Около 40% тратят Чупаховская, Шалыгинская и Новослободская. В абсолютных цифрах в расчете на одного жителя меньше всего таких расходов имеет Кролевецкая ТГ - 448 грн, а больше всего Шалыгинская - 2698 грн», - заключает Ирина Алеева.