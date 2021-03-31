Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:42142

Каждый сумчанин тратит на городских чиновников 916 грн в год

Расходы местных бюджетов общин Сумщины в 2020 году составили 6 млрд грн, а собственных доходов поступило лишь 4,2 млрд гривен.

1,8 млрд грн было профинансировано из государственного бюджета (субвенции и дотации).

«Больше всего средств из местных бюджетов тратится на отрасль образования - 47% от общей суммы расходов. При этом в процентном соотношении наибольшая доля расходов на образование в Кириковскjй территориальной громаде - 68%, Кролевецкой и Недригайловской - 67%, а наименьшая в Шалыгинский и Сумской - 38%. На здравоохранение было потрачено - 8%, жилищно-коммунальное хозяйство - 10%, на содержание органов местного самоуправления - 13%», - отмечает Ирина Алеева, советник по вопросам местных финансов и управления Сумского регионального офиса Программы U-LEAD.

Что касается аппаратов управления, то средний процент расходов на содержание аппарата управления в собственных доходах в громадах Сумщины немного меньше среднеукраинского показателя и составляет около 18%. В расчете на одного жителя это составляет 934 гривен. В Сумах – 916 грн.

«До 20% тратят на аппарат управления такие громады как Сумская, Камышанская, Конотопская, Кролевецкая, Тростянецкая, Краснопольская, Ахтырская и Шосткинская.

Около 40% тратят Чупаховская, Шалыгинская и Новослободская. В абсолютных цифрах в расчете на одного жителя меньше всего таких расходов имеет Кролевецкая ТГ - 448 грн, а больше всего Шалыгинская - 2698 грн», - заключает Ирина Алеева.

Фото
Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.