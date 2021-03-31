За неделю на Сумщине зарегистрировано 4002 опасных события В результате пожаров 1 человек травмирован, случаев гибели людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 98 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 40 зданий и 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 705 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.