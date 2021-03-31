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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на Пришибе горел дом (видео)

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме.

10 апреля в 8:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Маруси Чурай областного центра. Звонили соседи, которые увидели дым, выходивший из-под кровли здания. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что горение происходит в одной из комнат дома. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 8:38 удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску пламени на другие комнаты, помещения и весь жилой дом. А в 8:59 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении хозяина дома. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности!

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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