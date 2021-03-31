На Сумщине полиция разыскала пропавшего 6-летнего мальчика Меньше часа понадобилось полицейским Контопского районного отдела полиции, чтобы отыскать 6-летнего мальчика, который ушел из дома гулять и пропал.

10 апреля около 19:00 часов на специальную линию полиции «102» позвонила взволнованная мать малолетнего мальчика, который, играя на детской площадке возле дома, исчез.

Весь личный состав Конотопского районного отдела полиции был поднят по сигналу «Тревога» и задействован на поиски ребенка.

«В ходе поисков нашими сотрудниками было проведено подворный и поквартирный обход близлежащих домов с целью установления возможного места пребывания мальчика, - комментирует начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Менее чем за час поисков он был найден и возвращен матери».

Сам мальчик объяснил, что он не бежал, а пошел погулять к своему другу и не сказал об этом маме.

Мать ребенка поблагодарила полицейских за помощь и пожелала успехов в их нелегкой работе.

Полицейские призывают родителей уделять максимум внимания своим детям и обеспечить постоянный контроль по месту их нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.