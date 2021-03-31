С понедельника на Сумщину придет настоящее тепло

12 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 5 °С, днем +13 .. + 18 °С.
13 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +15 .. + 20 °С.
14 апреля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +14 .. + 19 °С.