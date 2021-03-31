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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58146

Сумчане с медалями чемпионата Украины по жиму

6-9 апреля в г. Хмельницкий состоялся чемпионат Украины по жиму лежа среди всех возрастных групп.

Силачи с Сумщины отлично выступили на турнире.

Среди юношей:

Иван Гурин (Глухов) занял третье место в в.к. до 59 кг, Колтаков Владимир (Глухов) - 4 место.

Среди юниоров:

В весовой категории до 93 кг Марк Долженко (Глухов) стал серебряным призером, Иван Колтаков (в.к. до 105 кг) завоевал «золото». 4 место занял Золотарев Давид (Глухов) в в.к. до 83 кг.

Среди мужчин в в.к. до 105 кг бронзу получил Денис Коноваленко из Кролевца и Иванченко Игорь (Глухов) занял 5-е место.

В весовой категории до 63 кг среди девушек второе место заняла Резник Ольга.

Среди юниорок:

Иванова Наталья - II место в в.к. до 63 кг.

В весовой категории до 69 кг Крапивна Екатерина - I место.

Глуховчанки Екатерина Поцелуева и Мария Сазонова среди юниорок в весовой категории до 57 кг заняли призовые места - Екатерина стала чемпионкой и третьей в абсолюте, а Мария - серебряным призером. Также Поцелуева Екатерина стала серебряным призером среди женщин.

В итоге команда Сумской области заняла третье место среди юниоров и также третье место среди юниорок.

Спортсменов подготовили тренеры Могильников Павел Михайлович, Каптилов Иван Иванович, Красилов Андрей Дмитриевич, Колтаков Феликс Владимирович, Касьяненко Сергей Геннадьевич, Коноваленко Денис Дмитриевич, Сорокин Леонид Валерьевич.

Спорт
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голова Сумської ОДА

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