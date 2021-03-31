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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:00159

Сумские силачи с медалями чемпионата Украины

3-6 апреля в Хмельницком состоялся чемпионат Украины по классическому жиму лежа среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек.

Наши спортсмены выступили удачно и завоевали дюжину наград различного достоинства.

Среди юношей серебряными призерами стали Павел Джураев (Кролевец) в весовой категории до 53 кг, Александр Боровик - в весовой категории до 66 кг.

Среди юниоров третье место в весовой категории до 83 кг занял Денис Положай, до 74 кг Павел Шайденко занял 5-е место.

Среди ветеранов в возрастной группе М4 Александр Макеев (83 кг) завоевал «золото» в своем весе и в абсолюте. В этой возрастной группе сборная Сумской области заняла первое место. Олег Туляков (105 кг) в возрастной группе М2 получил «серебро», Александр Бондарь (105 кг) в возрастной группе М1 - «бронзу».

Чемпионкой Украины в весовой категории до 57 кг стала Анна Рыкун, установила новый рекорд Украины 115 кг.

Виктория Лишневская (63 кг) получила «бронзу» среди женщин, «золото» в М1 и в абсолюте. Команда Сумщины стала третьей в возрастной группе М1.

Спорт
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