Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:45347

Президент назначил главу Ахтырской райгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №433 / 2021-рп «О назначении Л.Клызуба головой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Клызуба Леонида Григорьевича главой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в документе.

Леонид Клызуб родился на Великописаревщине в 1967 году. С 1993 года на разных государственных должностях. В 2015-2020 гг. был Великописаревским поселковым головой.

Политика Ахтырская РГА Леонид Клызуб Назначение
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Главном управлении полиции Сумщины - кадровые изменения
15.10.2020 17:21

В Главном управлении полиции Сумщины - кадровые изменения

Приказом главы Национальной полиции Украины 12 октября заместителем начальника ГУНП в Сумской области назначен полковник полиции Сергей Зюбаненко....

Президент назначил нового главу Конотопской РГА
13.10.2020 13:28

Президент назначил нового главу Конотопской РГА

12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №491/2020-рп «О назначении А.Бескоровайного главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области»....

У руководителя Сумской областной прокуратуры новый заместитель: снова харьковский кадр
12.10.2020 22:05

У руководителя Сумской областной прокуратуры новый заместитель: снова харьковский кадр

Алексей Ляшенко стал заместителем прокурора Сумской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры....

Сумскую областную прокуратуру возглавил харьковчанин, - СМИ
14.09.2020 10:36

Сумскую областную прокуратуру возглавил харьковчанин, - СМИ

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что прокурором Сумской области назначен 35-летний харьковчанин Алексей Леонидович Тубелець....

Ямпольская РГА получила главу
30.06.2020 16:02

Ямпольская РГА получила главу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении С.Дворника главой Ямпольской районной государственной администрации Сумской области»....

Новости

На Сумщине 65 253 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:15
В Сумах снова поменяли карантинные ограничения
Вчера 15:49
На Сумщине 64 615 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Вчера 08:42
Что задекларировал новый глава Ахтырской РГА?
Сегодня 08:57
В Шостке женщина сделала лужу в коридоре, когда ее не пустили в туалет в ДЮСШ (видео)
Сегодня 08:38
На Сумщине еще 638 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:27
Президент назначил главу Ахтырской райгосадминистрации
Сегодня 07:45
Сумские силачи с медалями чемпионата Украины
Вчера 23:00
«Виктория» с Сумщины победила на Киевщине
Вчера 21:16
В Сумах «Альянс» сыграл с «Металлистом 1925»
Вчера 17:52
Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу
Вчера 17:27
На Сумщині прощались з військовим, який загинув у зоні ООС
Вчера 17:09
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.