Президент назначил главу Ахтырской райгосадминистрации Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №433 / 2021-рп «О назначении Л.Клызуба головой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Клызуба Леонида Григорьевича главой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в документе.

Леонид Клызуб родился на Великописаревщине в 1967 году. С 1993 года на разных государственных должностях. В 2015-2020 гг. был Великописаревским поселковым головой.