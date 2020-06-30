Президент назначил главу Ахтырской райгосадминистрации

«Назначить Клызуба Леонида Григорьевича главой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в документе.
Леонид Клызуб родился на Великописаревщине в 1967 году. С 1993 года на разных государственных должностях. В 2015-2020 гг. был Великописаревским поселковым головой.
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