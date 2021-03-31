«Энергоатом» отсудил у сумского «Насосэнергомаша» 237 тыс. грн В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в лице обособленного подразделения этой компании «Атомкомплект», к ответчику АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» о взыскании 475 тыс. грн пени за просрочку сроков поставки товара.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что стороны заключили договор, по условиям которого ответчик обязался в порядке и на условиях, определенных в договоре, изготовить и поставить насосные агрегаты для ОП «Хмельницкая АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом», а истец обязывался в порядке и на условиях, определенных в договоре, принять и оплатить продукцию.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик нарушил договорные обязательства по срокам поставки части продукции. Судом было установлено, что поставка продукции была осуществлена ответчиком частично с нарушением согласованных сторонами сроков.

При рассмотрении дела, ответчик обратился в суд с ходатайством об уменьшении размера штрафных санкций на 95%, учитывая незначительную просрочку поставки. Ответчик отмечал, что взысканная сумма может быть непомерным бременем для акционерного общества, что в свою очередь может привести к частичной или полной невыплате заработной платы, налогов и сборов, осуществляемых предприятием.

Институт уменьшения неустойки судом является эффективным механизмом обеспечения баланса интересов сторон нарушенного обязательства. Неустойка имеет целью стимулировать должника к исполнению основного денежного обязательства и не должна превращаться в несправедливо непомерный груз.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд решил уменьшить размер пени на 50%, что является оптимальным балансом интересов сторон в споре и таким, что предотвратит наступление негативных последствий для них.

Учитывая установленный факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по своевременной поставке продукции, суд удовлетворил правомерны и обоснованы требования истца о взыскании с ответчика пени в сумме 237 тыс. грн.