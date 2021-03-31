Жителей Сумщины предупреждает об изменениях в организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи По информации Главного управления Пенсионного фонда в Сумской области, Кабинетом Министров Украины 29 марта принято постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

Согласно постановлению, до 1 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До его проведения выплату и доставку пенсий будет осуществлять АО «Укрпочта».

По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 года будут получать пенсии и денежную помощь: люди с инвалидностью I группы; лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе; лица, достигшие 80-летнего возраста; получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 года должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из перечня.



В случае, если к определенному сроку граждане не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей с 1 сентября 2021 года будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован. Граждане могут в любое время изменить уполномоченный банк по собственному желанию.