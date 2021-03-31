Если уже переболел COVID-19, нужно ли вакцинироваться? С такими и другими вопросами жители Сумщины обращаются в медицинские учреждения. В рамках проведения кампании по вакцинации предоставляем разъяснения.

По утверждениям врачей и ученых, надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет. Бывают случаи повторного инфицирования. В то же время не зафиксировано случаев, когда вакцинация помешала людям, которые переболели COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения, если человек уже переболел, ему все равно показана вакцинация. Учитывая прогнозируемый дефицит вакцины и то, что прежде всего прививки нужно тем, кто еще не болел COVID-19, рекомендуется отложить вакцинацию на 6 месяцев со дня течении COVID-19 тем, кто уже имеет антитела.

По желанию есть возможность вакцинироваться раньше, но только если вы принадлежите к определенным календарным планом вакцинации группам и вакцины хватает лицам, относящимся к приоритетной группе вакцинации и не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе.

На частые у многих украинцев вопрос: нужно ли перед вакцинацией делать обследование или анализы, например, общий анализ мочи или крови, или мерить давление? Ответ: нет, таких рекомендаций Минздрава и международные медицинские организации не дают.