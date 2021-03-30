На Сумщине стало в два раза больше миллионеров 21 гражданин задекларировал доходы в сумме более 1 млн гривен.

С начала 2021 года продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. По состоянию на 01.04.2021 по области граждане подали 3201 декларацию об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций увеличилось на 1677 (в два раза).

Из общего количества - 2726 обязательных деклараций и 475 деклараций для получения налоговой скидки.

Граждане области декларировали доходы, полученные:

• от получения наследства - подано 1108 деклараций;

• от продажи сельскохозяйственной продукции - подано 549 деклараций;

• иностранные доходы - подано 146 деклараций;

• от сдачи в аренду недвижимого имущества - подано 169 деклараций;

• от продажи движимого и недвижимого имущества - подано 484 декларации;

• другие доходы - подано 409 деклараций.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировал 21 житель Сумской области, на 10 граждан больше по сравнению с прошлым годом.

Общая сумма задекларированных доходов этих граждан составляет 92,5 млн гривен.

Самостоятельно начислено 10,2 млн гривен обязательств по налогу на доходы физических лиц и 1,0 млн гривен военного сбора.

По результатам поданных деклараций задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 18,0 млн гривен и военного сбора на общую сумму 3,0 млн гривен. С начала года в бюджет поступило налога на доходы с физических лиц в сумме 8,4 млн гривен и военного сбора – 1,2 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Сумской области.