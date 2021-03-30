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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:07514

В Сумах работники пиццерии пожаловались на трудовое рабство

В Управление Гоструда в Сумской области поступило обращение от Елены (имя изменено), которая писала от имени всего трудового коллектива одного из заведений общественного питания города Сумы - это была пиццерия, которая пользовалась популярностью среди жителей города.

Елена отметила, что работает в заведении около года, рабочий день длится по 12 часов согласно графика, который ей устанавливает работодатель, но заработную плату ей и коллегам выплачивают меньше «минималки». Она просила Гоструда помочь восстановить трудовые права работников в данном учреждении.

Инспекторы труда, ознакомились с обращением, вышли на внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в соответствии с процедурой установленной действующим законодательством. В ходе инспекционного посещения был установлен ряд нарушений нормативно-правовых актов по вопросам трудового законодательства: в части надлежащего оформления трудовых отношений с наемными работниками, организации рабочего времени и времени отдыха работников и оплаты труда, в том числе проведение расчетов при увольнении.

Условия труда людей просто поражали до глубины души. Так обидно видеть, когда работодатель совсем не ценит свой коллектив и пренебрегает обязанностями. Так одна работница, которая работала по совместительству, каждый месяц отработав полную месячную норму труда, получала за свою работу 1000 грн, и такая заработная плата у женщины была в течение всего 2019 года. На вопрос инспектора: «Почему у работника заработная плата не соответствует размеру фактически отработанного времени?» работодатель просто ответил: «Да она же совместитель, зачем ей платить больше?».

Вышеуказанное заведение работало каждый день до 23.00, но работники, работавшие на вечерней смене, никогда не получали заработную плату за работу в ночное время. Подобная ситуация была и с праздничными днями - их также на предприятии не оплачивали.

По результатам инспекционного посещения специалисты Гоструда составили акт, внесли работодателю предписание и привлекли к административной ответственности руководителя и главного бухгалтера.

В итоге предприятие выполнило требования предписания в полном объеме, предоставив инспекторам труда подтверждающие документы, среди которых были ведомости на выплату денежных средств работникам более чем на 100 000 грн.

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