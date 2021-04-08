Роменчанину дали 7 лет за разбойное нападение и лишения свободы пенсионера Роменской окружной прокуратурой в суде доказана вина 33-летнего мужчины в разбойном нападении и лишении свободы пенсионера.

Досудебным следствием установлено, что 21 февраля 2018 года около часа ночи житель Роменского района, надев на голову балаклаву, подошел к дому 70-летнего пенсионера. Он палкой разбил стекло в окне веранды, а когда хозяин открыл дверь, нападающий набросился на него и начал наносить удары руками в лицо. Далее, угрожая хозяину ножом, затолкал его в погреб и закрыл дверь. После чего забрал из дома все ценные вещи и деньги, всего пострадавшему нанесен ущерб почти 9 тыс. грн. Несколько часов пенсионер просидел в холоде, а когда ему удалось освободиться, позвал на помощь.

Сотрудникам полиции под процессуальным руководством прокуратуры понадобилось два дня, чтобы вычислить и задержать злоумышленника. В суде он отрицал свою вину, однако за время следствия были собраны неопровержимые доказательства его причастности к нападению на пенсионера. По приговору суда 7 апреля обвиняемого приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 187 и ч. 2 ст. 146 УК Украины), сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.