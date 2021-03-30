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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские лесники высадят более миллиона молодых деревьев

С приходом весны у лесоводов начинается горячая пора. Они приступают к выполнению своей главной миссии - посадке леса.

С началом апреля сотрудники Шосткинского лесхоза начали эту важную и кропотливую дело. И уже успели высадили почти 100 тыс. деревьев. Всего на предприятии планируется высадить более 1 миллиона сеянцев главных лесообразующих пород.

«Главными лесообразующими породами лесхоза является сосна обыкновенная и дуб обыкновенный. Кроме этих пород в насаждения вводим ряды березы и липы. Также, как сопутствующие породы, высаживаем ряды ореха: греческого и маньчжурского», - комментирует работы по лесовосстановлению главный лесничий Шосткинского лесхоза Петр Балабон.

Вместе с посадкой леса шосткинские лесоводы дополняют лесные культуры предыдущих лет создания.

Общество
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голова Сумської ОДА

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