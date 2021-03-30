Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:4185

В Белополье новые карантинные ограничения

7 апреля состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белопольского городского совета.

В результате заседания установлены дополнительные противоэпидемические ограничения на территории Белопольской ОТГ, пишет Білопілля.Сіті.

Школы, садики и внешкольные учреждения

С понедельника, 12 апреля, в школах Белопольской громады восстанавливается обучение 1-4 классов, но без питания. Уроки в начальных классах планируют сократить. Ученики 5-11 классов продолжат учиться дистанционно.

Детские сады «Солнышко» и «Колокольчик» будут работать в штатном режиме, с соблюдением всех карантинных требований. Вместе с тем, в «Солнышке» будут открыты дежурные группы для воспитанников детского сада «Звездочка», у которых оба родителя работают. Предоставив соответствующие справки с мест работы, родители смогут устроить ребенка в такую группу.

Дистанционно проходить обучение будут и в инклюзивно-ресурсном центре.

Белопольской художественной школе и Центру детского и юношеского творчества разрешается проводить индивидуальные занятия с учениками и групповые занятия малочисленными группами, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Решением комиссии также запрещено принимать посетителей в спортивных залах и проводить массовые спортивные мероприятия в Центре физического здоровья населения «Спорт для всех» и в ДЮСШ. Спортивные занятия разрешается проводить малочисленными группами исключительно на свежем воздухе.

Магазины

Субъектам хозяйствования, учреждениям торговли (в частности супермаркету «АТБ»), которым разрешено осуществлять обслуживание граждан, следует соблюдать максимально допустимого количества посетителей не более 1 человека на 10 кв.м торговой площади; обязать посетителей обязательно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Предприятия, учреждения, организации

Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, по возможности, должны перейти на дистанционную форму работы.

Храмы

Комиссия также рассмотрела и «религиозный» вопрос, который на сессии поднимали депутаты городского совета. Напомним в марте, после одного из праздников, когда в местном храме собралось много людей, пошло массовое заражение прихожан, повлекшее смерть одного из них, массовые обращения в больницу и госпитализации.

Поэтому, решением комиссии прихожанам запрещено посещать культовые здания (храм, церковь и т.д.), религиозные учреждения должны проводить мероприятия богослужения на свежем воздухе с обязательным соблюдением масочного режима, дистанции и всех необходимых противоэпидемических мер безопасности, в частности - использовать одноразовую посуду во время причащения.

Полиция

Усилят свою работу и мобильные группы отделения полиции № 1 (г. Белополье), которые будут контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий, определенных для «красного» уровня эпидемической опасности в магазинах, торговых и производственных учреждениях, в учреждениях обслуживания населения и т.п.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 63118 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:51
На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
06.04.2021 20:31
В Белополье новые карантинные ограничения
Сегодня 13:41
На Сумщине ушел из жизни хирург с 40-летним стажем
Сегодня 13:04
В Конотопе и Белополье заняты все койки для пациентов с коронавируса
Сегодня 12:52
"Карантинное" пособие ФЛП и работникам — заявления примут с 19 апреля
Сегодня 12:36
В Сумах поймали 18-летнего мошенника
Сегодня 12:31
На Сумщине пьяный накинулся на полицейского с кулаками
Сегодня 12:16
Президент ФК «Альянс» подарил школам мячи
Сегодня 12:10
Штраф и возмещение морального вреда: Сумской апелляционный суд изменил приговор виновнику ДТП
Сегодня 11:26
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 10:54
На Сумщине взяли под стражу второго подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя
Сегодня 10:43
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Вчера 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.