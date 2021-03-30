В Белополье новые карантинные ограничения 7 апреля состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белопольского городского совета.

В результате заседания установлены дополнительные противоэпидемические ограничения на территории Белопольской ОТГ, пишет Білопілля.Сіті.

Школы, садики и внешкольные учреждения

С понедельника, 12 апреля, в школах Белопольской громады восстанавливается обучение 1-4 классов, но без питания. Уроки в начальных классах планируют сократить. Ученики 5-11 классов продолжат учиться дистанционно.

Детские сады «Солнышко» и «Колокольчик» будут работать в штатном режиме, с соблюдением всех карантинных требований. Вместе с тем, в «Солнышке» будут открыты дежурные группы для воспитанников детского сада «Звездочка», у которых оба родителя работают. Предоставив соответствующие справки с мест работы, родители смогут устроить ребенка в такую группу.

Дистанционно проходить обучение будут и в инклюзивно-ресурсном центре.

Белопольской художественной школе и Центру детского и юношеского творчества разрешается проводить индивидуальные занятия с учениками и групповые занятия малочисленными группами, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Решением комиссии также запрещено принимать посетителей в спортивных залах и проводить массовые спортивные мероприятия в Центре физического здоровья населения «Спорт для всех» и в ДЮСШ. Спортивные занятия разрешается проводить малочисленными группами исключительно на свежем воздухе.

Магазины

Субъектам хозяйствования, учреждениям торговли (в частности супермаркету «АТБ»), которым разрешено осуществлять обслуживание граждан, следует соблюдать максимально допустимого количества посетителей не более 1 человека на 10 кв.м торговой площади; обязать посетителей обязательно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Предприятия, учреждения, организации

Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, по возможности, должны перейти на дистанционную форму работы.

Храмы

Комиссия также рассмотрела и «религиозный» вопрос, который на сессии поднимали депутаты городского совета. Напомним в марте, после одного из праздников, когда в местном храме собралось много людей, пошло массовое заражение прихожан, повлекшее смерть одного из них, массовые обращения в больницу и госпитализации.

Поэтому, решением комиссии прихожанам запрещено посещать культовые здания (храм, церковь и т.д.), религиозные учреждения должны проводить мероприятия богослужения на свежем воздухе с обязательным соблюдением масочного режима, дистанции и всех необходимых противоэпидемических мер безопасности, в частности - использовать одноразовую посуду во время причащения.

Полиция

Усилят свою работу и мобильные группы отделения полиции № 1 (г. Белополье), которые будут контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий, определенных для «красного» уровня эпидемической опасности в магазинах, торговых и производственных учреждениях, в учреждениях обслуживания населения и т.п.