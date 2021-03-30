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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:40186

Тростянецкие лесники спасли лес от пожара

Тростянецкие лесоводы не допустили распространения огня на лесной массив и жилой сектор.

Возгорание произошло во вторник, 6 апреля, около 14.00.

«К пожарному наблюдателю Тростянецкого лесхоза поступило сообщение о возгорании сухой травы между селами Алексино и Белка (Буймерский старостинский округ) на площади 20 га. Из-за сухой и ветреной погоды огонь довольно быстро распространялся. Существовала реальная угроза перекидывания огня на лесной массив Маковского лесничества, который рос в 10 метрах от места горения. И на жилой сектор, расстояние от которого была около 100 метров», - комментирует событие директор Тростянецкого лесхоза Виктор Зубко.

Работникам Маковского лесничества и бойцам пожарной команды предприятия понадобилось около часа, чтобы укротить огонь.

«Огонь успел уничтожить около 5 га остатков сухой растительности, но дальнейшего распространения пламени спасатели не допустили», - продолжает директор предприятия.

Тростянецкий лесхоз призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки приусадебных участков, а не выжигать сухостой, не разводить костры в ветреную погоду и не выбрасывать окурки в траву и на обочины дорог.

В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций лесхоз советует срочно обращаться в Службу спасения по телефону «101».

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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