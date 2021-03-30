Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02142

Сумской пианист завоевал победы в двух престижных международных конкурсах

Студент Сумского профессионального колледжа искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас (преподаватель Светлана Морозова) завоевал сразу два призовых места на престижных международных конкурсах.

На XIV международном конкурсе юных пианистов имени Владимира Крайнева (Харьков, Украина), который входит в Европейский союз юношеских музыкальных конкурсов EMCY, выполнив сложную программу из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова завоевал I место во второй возрастной группе.

На V международном конкурсе пианистов для молодых пианистов «Мерси, Маэстро!» (Брюссель, Бельгия) Дмитрий, среди 56 талантливых пианистов мира, в старшей возрастной категории занял второе место.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
Вчера 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
Вчера 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
Вчера 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.