Сумской пианист завоевал победы в двух престижных международных конкурсах

На XIV международном конкурсе юных пианистов имени Владимира Крайнева (Харьков, Украина), который входит в Европейский союз юношеских музыкальных конкурсов EMCY, выполнив сложную программу из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова завоевал I место во второй возрастной группе.
На V международном конкурсе пианистов для молодых пианистов «Мерси, Маэстро!» (Брюссель, Бельгия) Дмитрий, среди 56 талантливых пианистов мира, в старшей возрастной категории занял второе место.