Сумской пианист завоевал победы в двух престижных международных конкурсах Студент Сумского профессионального колледжа искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас (преподаватель Светлана Морозова) завоевал сразу два призовых места на престижных международных конкурсах.

На XIV международном конкурсе юных пианистов имени Владимира Крайнева (Харьков, Украина), который входит в Европейский союз юношеских музыкальных конкурсов EMCY, выполнив сложную программу из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова завоевал I место во второй возрастной группе.

На V международном конкурсе пианистов для молодых пианистов «Мерси, Маэстро!» (Брюссель, Бельгия) Дмитрий, среди 56 талантливых пианистов мира, в старшей возрастной категории занял второе место.